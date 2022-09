"Nous accueillons des petits à partir de 9 mois jusqu’à 5 ans", explique Delphine Antoine, fondatrice de la maison avec sa sœur. Les activités sont basées sur l’écoute, sur la découverte des différents paramètres du son, sur le rythme et le mouvement. Et, visiblement, cela répond à un besoin. Nous voulons permettre à tous de faire de la musique sans nécessairement passer par la case solfège. Nos 150 élèves peuvent compter sur nos 13 professeurs pour apprendre la musique autrement, que ce soit dans des cours collectifs ou individuels. Nous proposons une large palette de cours avec les cordes, les cuivres, les percussions et le chant. Pour la guitare, par exemple, en cours collectifs, les 5 élèves jouent directement."

Et Delphine Antoine de poursuivre sur le programme de l’année. "Avant le Covid, nous avions des activités comme la chorale d’un soir, des soirées méditation, du djembé, des petits concerts que nous comptons relancer. Notre grand projet de l’année est la création d’un orchestre qui sera dirigé par Olivier Schmitt. 10 répétitions seront suivies d’un concert de Noël qui aura lieu à la Fraternité le 22 décembre. Une seconde session, dont le thème reste encore à définir (musiques de film ou comédies musicales) se terminera le 10 juin à la Fraternité. Pour participer à ce projet, il n’est pas nécessaire d’être membre de l’Inspiration, nous accueillons tout un chacun pour les répétitions, le vendredi à 17h30, à partir du 30 septembre."

Pour Delphine Antoine, le bilan est très bon: "Les élèves nous remercient et cela nous donne une énergie positive."

Renseignement: Delphine Antoine 0499 33 80 83