Et cette édition, prévue du 26 janvier au 18 février 2023, annonce ses deux premières têtes d’affiche: des dames blondes pour des rires assurés. Car avec Laura Laune (pour Glory Alleluia) et Véronique Gallo (pour Femme de Vie), le festival se positionne déjà comme un rendez-vous incontournable du début d’année prochaine.

"On voulait annoncer Laura Laune maintenant parce qu’elle sera aussi dans d’autres endroits et nous souhaitions une communication commune. On s’est donc mis d’accord avec la production pour l’annoncer maintenant via un accord entre co-organisateurs. C’était prévu depuis longtemps de l’avoir, j’avais vu son premier spectacle et nous avions la possibilité de l’avoir cette année avant qu’elle n’explose encore plus. Pour Véronique Gallo, c’est un peu la même chose puisque c’est la même production. Ce sont nos têtes d’affiche", précise Patrick Donnay, directeur et programmateur du festival.

Les deux humoristes se produiront à Malmedy, salle de la Fraternité, respectivement les 31 janvier à 20h et 5 février à 19h. À noter que le nouveau spectacle de Laura Laune est "déconseillé aux moins de 14 ans", vu "son écriture percutante, son univers trash et sans limites".

Une nouvelle identité

En marge de ces annonces, le festival a dévoilé une nouvelle identité visuelle, confiée aux Theutois de La Maison du Graphisme. "On communiquera sur le visuel en novembre lorsqu’on dévoilera la prochaine brochure. Mais nous avions le même visuel depuis des années, nous en sommes à la 22eédition… On avait envie de bousculer un peu tout ça, d’y mettre un peu de lumière et d’aspect festif pour se mettre au diapason des choses, donner un nouveau souffle. On le retrouvera d’ailleurs, ce souffle, dans la programmation (avec des créations et des découvertes, des coproductions…) et dans ce qu’on va faire ces prochaines années", détaille encore Patrick Donnay.

Réservation au 087/786209 du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30, via reservation@parolesdhommes.be ou par le nouvel outil Utick disponible sur www.parolesdhommes.be. 35 à 37 € (Laura Laune) et 25 à 30 € (Véronique Gallo).