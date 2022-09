"En fait, j’ai déjà fait des portes ouvertes il y a quelques années, mais avec le Covid cela s’est perdu, explique Manu Cransveld. Et je trouvais que des portes ouvertes sont un peu trop restrictives. J’ai donc transformé cette journée en une fête au Pontager. Il y a beaucoup de mes clients, connaissances ou voisins présents qui apprécient cette tournure."

Pour Manu Cransveld, c’est aussi l’occasion de montrer son savoir-faire. "Un maraîchage professionnel, c’est une autre organisation et une autre taille qu’un potager simple. Il faut savoir que l’essentiel des légumes que je fais pousser sont destinés à des personnes qui ont pris un abonnement. Et à qui j’apporte un panier de légumes chaque semaine. Mais il y a des personnes que je ne vois quasiment jamais lors des livraisons car ils travaillent. Cela permet à ces personnes de voir l’envers du décor, et à nous de les rencontrer. C’est la moindre des choses qu’ils puissent voir l’endroit où l’on travaille et la manière dont on s’y prend pour cultiver leurs légumes."

Et samedi après-midi, ces personnes ont pu découvrir les différentes parcelles. "J’ai des collègues et assistants qui emmènent les gens qui le souhaitent découvrir le potager. Nous avons deux parcelles. Celle où nous nous trouvons pour la fête – qui est à Pont – et une autre que nous avons à Ligneuville. Nous emmenons les personnes à Ligneuville grâce à un char à banc. Sur cette dernière parcelle, pour les personnes qui le souhaitaient, il y avait une cueillette de haricots."