C’est surtout à la Malmédienne, dont il accompagnera puis écrira les rôles pendant plus de 35 ans, qu’il donnera la pleine mesure de son grand talent. Il sévissait aussi au Club Wallon où sous le patronyme de Fré Spirou, il a commis de petites merveilles. Il fut un vrai poète dialectal wallon. Sa faculté de trouver le mot juste, son sens du rythme, de la rime et de la chute lui ont permis de marquer les esprits. Ses mélodies ont enrichi d’une manière originale et définitive non seulement le folklore malmédien mais aussi le folklore régional. L’auteur du Tching-Boum sera élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville de Malmedy en 1982.

Sévère mais juste

"Chez lui, tout était lié à la musique, nous confie Josiane Lecapitaine Counson, sa fille. Les élèves de ma classe me disaient que j’avais de la chance d’avoir un papa qui faisait rire et chanter. La réalité était différente. Il était exigeant quant aux résultats scolaires et sévères pour les heures de rentrée quand j’étais en sortie, même s’il a lâché du lest pour mon frère André et ma sœur Arlette. Au cours des repas de famille, il prenait des notes puis il disparaissait dans sa chambre. Il puisait son inspiration dans la vie quotidienne observant les personnes ou les situations. En période de préparation des rôles son bureau était strictement interdit à tout le monde. Maman ne pouvait pas y entrer pour le nettoyer. Il craignait qu’elle “papotte”. Il lui arrivait de fredonner des airs que nous découvrions en chansons plus tard. Les musiques qu’il écrivait pour les accordéonistes, nous les avions en primeur. Mais pour le reste, c’était le culte du secret qui prévalait. Maman était sa muse, il lui demandait parfois des conseils. Il aimait boire un petit schuss de temps en temps. C’était un homme modeste qui n’aimait pas être sous les feux de la rampe. Malmedy suffisait à son bonheur."

Une soirée hommage.

Après l’hommage de janvier et l ’exposition au printemps, ce samedi 17 septembre, à 20h à la salle de la Fraternité de Malmedy, un cabaret Robert Counson présentera son œuvre en 2 parties. Robert aux multiples facettes avec des chants, de l’accordéon et des textes méconnus. La seconde partie s’intitule Robert le comique, tout un programme avec les rôleurs de la Malmédienne.

Le club Wallon et la famille se sont associés aux membres de la Malmédienne pour que chaque spectateur puisse découvrir une partie de l’œuvre foisonnante de Robert Counson.

Suite des préventes ce 14 septembre de 18h à 20h à la salle de la Fraternité.