Changement de présidence pour l’ASBL Cadre

Une très belle évolution qui n’est pas terminée. Car le futur bâtiment va voir le jour. "Il ne me reste qu’une seule étape pour avoir rempli ma mission au complet: de voir le futur bâtiment achevé. Il faut encore de l’argent et je vais me consacrer à cela. Il nous faut 2,2 millions d’euros. Nous espérons qu’il puisse être opérationnel pour fin 2023."Tout ceci pour accueillir, au total, 25 bénéficiaires.

Pour voir ce bâtiment sortir de terre, il faut encore convaincre quelques mécènes. Et pour cela, il faut de la patience et du temps. C’est pour cela que Bernard Lisbourg fait un pas de côté, notamment en laissant sa place à Gauthier Lemaitre, connu également comme président de la jeunesse d’Herbiester (Jalhay). "Gauthier a accepté de devenir le président et moi je passe vice-président. Ce changement va me libérer beaucoup de temps et je vais le consacrer pour faire du lobbying dans les prochains mois. Avec comme but de récolter un maximum d’argent pour faire ce bâtiment pour lequel nous avons tous les permis. Dans ce projet, nous sommes soutenus d’ailleurs par la fondation Gehlen."

Quant à Gauthier Lemaitre, il reprend le flambeau avec plusieurs objectifs. "Mon but est de continuer à développer Cadre. Avec comme premier objectif de professionnaliser le conseil d’administration avec des compétences répondant aux besoins de maintenant. Le second objectif, c’est le bâtiment. Nous, on va suivre la construction de celui-ci, voir avec Roger Gehlen pour les échéances, comment réduire les coûts…"