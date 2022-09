100 pilotes à l’assaut des Trôs Marêts ce 11 septembre à Malmedy

Alain Solheid est un organisateur heureux. "Je suis entouré de 11 bénévoles qui se mobilisent pour faire vivre cet événement qui revit après la pandémie. Pour l’instant, cent pilotes sont inscrits. Ils vont affronter les 35 virages des 4,7 km du parcours. Les virages ont presque tous un nom selon l’endroit où le pilote est sorti. Il y a le virage Ickx, une épingle très spectaculaire; le virage Duez; et le plus récent, le virage Blaise. Si tout se passe bien, huit montées sont prévues et cette année, pour 20 euros, n’importe qui, âgé de 18 ans au moins, peut vivre les sensations d’un copilote. Quant aux jeunes, certains sont accueillis par des pilotes pour la descente. Le public, que j’espère voir en nombre, pourra applaudir plusieurs monoplaces dont la March F3000 de Jean Schmitz, nonuple champion de Belgique, et la Dallara de Didier Boemer. Le plateau sera complété par l’Escort du toujours spectaculaire Olivier Querinjean, de la Kadett de Bruno Blaise et 90 autres concurrents."