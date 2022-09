Noracontetout: cette Malmédienne cartonne sur Instagram

Nora Dumoulin multiplie les techniques et DIY pour avoir une maison Pinterest, sans trouer son portefeuille. ©-Noracontetout

"J’ai commencé mon compte Instagram il y a six ans, pour partager des photos d’un peu de tout, de manière régulière. Mon compte ayant été piraté, j’ai dû en créer un nouveau il y a quatre ans,explique Nora Dumoulin, 23 ans, logopède de profession à mi-temps.Depuis deux ans, je tiens ce compte comme travail complémentaire. J’avais 10000 abonnés, ce qui était déjà énorme."

Mais c’est au début des vacances d’été que son compte monte en force, suite à une vidéo "rénovation avant-après" impressionnante de sa maison."Avec mon compagnon, on a rénové notre maison en un an et demi, avec un budget de 50000 euros. On a décidé de tout faire nous-mêmes, alors qu’on ne s’y connaissait pas: électricité, plomberie, sol, murs, plafonds…"La vidéo fait plus de 2 millions de vues. De quoi en inspirer plus d’un, d’autant plus en cette période où les prix dans le secteur de la construction ont flambé. Aujourd’hui, elle est suivie par plus de 59500 personnes. Et le nombre continue d’augmenter de semaine en semaine.

Côté déco, Nora Dumoulin multiplie les techniques et DIY pour avoir une maison Pinterest, sans trouer son portefeuille."En faisant nous-mêmes, ça ne coûte pas forcément cher."Des cadres hyper tendance à 500 euros? Elle les réalise elle-même pour 15 ou 20 euros.

DIY à découvrir chaque semaine

Chaque semaine, elle partage un DIY, aidée par son compagnon. Parmi les plus bluffants, la transformation de bibliothèques IKEA en niche murale ultra tendance, ou encore la création de son meuble TV avec des tasseaux de bois. Elle partage également des DIY récup, comme la création d’un vase dans l’air du temps à partir d’un pot de ketchup et de pâte à modeler. De quoi donner des idées à sa communauté. " Je suis, à chaque fois, impressionnée de me dire que les gens reproduisent des choses que j’ai moi-même imaginées",sourit la Malmédienne.

Selon les statistiques de ses réseaux sociaux, son public est majoritairement féminin et belge."Mais depuis les nouvelles arrivées, je vois qu’il y a de plus en plus de Français."L’influenceuse réalise aussi des collaborations avec des marques."Je fais mon tri. Je veux rester cohérente dans ce que je propose."Cette année, elle compte être davantage présente sur Tik Tok, où elle est déjà suivie par plus de 7400 abonnés.

De nouveaux projets en vue

Alors que les finitions dans leur appartement et leur Airbnb arrivent à leur fin, un nouveau projet dans le domaine de la déco et de la rénovation est en train de se concrétiser, annonce-t-elle. Parfait pour découvrir encore plus de nouveautés et DIY!