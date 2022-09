Malmedy-Marseillan, cinq ans de jumelage officiel

L’histoire, pourtant, avait commencé des années auparavant. Elle a pour origine l’amitié entre un couple de Français, Jean-Claude et Béatrice Barnadat et Martine et Jean-Louis Mathy, à l’époque membres de la confrérie de l’Omelette. En 2009, des contacts et des échanges se vivent entre élus."Des similitudes existent entre les deux villes, souligne Jean-Louis Mathy.L’esprit festif, la convivialité, la culture, le sport, l’esprit associatif. Rapidement, des échanges toujours informels se font entre les deux cités. Des sociétés participent au corso de Pâques qui se passe dans l’Hérault, des viticulteurs viennent présenter leurs produits chez nous. En 2011, une convention de jumelage est signée. En 2012, c’est une charte d’amitié qui devient officielle."

Il faudra pourtant encore attendre cinq ans avant que le document officiel soit paraphé. Depuis, les échanges entre les deux cités perdurent. Pour le 5e anniversaire, douze Marseillanais, accompagnés par Jean-Louis Mathy qui reviendra ainsi sur ses terres, viendront à Malmedy. Dans un premier temps, ils défieront les vedettes locales de la pétanque le vendredi 16 septembre lors du tournoi du Lions Club avant d’assister le lendemain à la cérémonie protocolaire."Le reste du programme reste à définir, poursuit Mathieu Bronlet.Une visite culturelle qui reste à choisir est prévue et des rencontres conviviales compléteront le programme."