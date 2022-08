Malmedy : « Pas envie que nos villages deviennent une zone de fête pour touristes le week-end »

"Cette obligation de proximité existe pour les gîtes de plus de quatorze personnes. Entre neuf et quatorze, nous pouvons l’imposer si des problèmes sont rencontrés", rappelle le bourgmestre Jean-Paul Bastin (Alternative). Dans le cas précis de Bernister,"les propriétaires ont ouvert le gîte rapidement, sans forcément entreprendre toutes les démarches. Au moment de l’incident, il n’était disponible que depuis quelques semaines". Et d’ajouter:"Nous avons chargé la police et l’agent constatateur de convoquer les propriétaires par rapport à cette situation. Nous les avons vus la semaine dernière, avec l’échevin du Tourisme(NDLR: André Hubert Denis) ."

Plus largement, de nombreux aspects entourent la problématique du gîte,"bien qu’il n’y ait jamais de couac pour la majorité d’entre eux", tient à préciser le mayeur."Avant, la plupart d’entre eux étaient gérés par des locaux, c’était plus facile en cas de nuisance. Ici, nous constatons que de plus en plus de personnes de l’extérieur en font un investissement. À ce point s’ajoute le fait que la société post-Covid est plus nerveuse: les touristes estiment qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils veulent parce qu’ils ont payé, les riverains veulent profiter de la quiétude de leur lieu de vie."

L’horizon pourrait en partie se dégager, puisqu’un décret en projet donnerait aux autorités communales une "compétence d’opportunité"."Cela signifie que si nous nous rendons compte qu’un haut taux de gîtes est atteint dans un quartier, nous pourrions mettre un moratoire. Et ce afin d’éviter que la structure de l’endroit soit déséquilibrée. L’idée n’est pas qu’avec trop de gîtes, le village soit morne en semaine puis une zone de fête pour touristes les week-ends. Ce n’est pas ce dont nous avons envie."

Enfin, Jean-Paul Bastin rappelle aux riverains de joindre le 101 en cas de soucis.