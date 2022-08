"J’ai débuté quand j’avais six ans,raconte-t-elle.J’ai fait mes débuts au Gym Club de Malmedy et aux Spiroux d’Hermée et puis je me suis dirigée vers l’école de danse de Dancyng Floor à Trois-Ponts."

Sa passion ne la quitte pas et une fois adulte, elle commence à donner quelques cours au Gym Club de Waimes. En parallèle, elle suit des études pour devenir institutrice primaire et commence alors à travailler dans l’enseignement spécialisé, à Verviers,"mais la danse me manquait énormément. J’ai eu une grosse remise en question il y a un an."

La jeune femme prend alors un virage à 180° et tente d’intégrer l’école de formation en danse et chorégraphie "Ways Trainging Program" à Bruxelles. En juillet 2021, elle passe son audition et est finalement retenue.

"J’ai appris énormément de choses pendant cette année. J’avais, au minimum, 30 heures de danse par semaine, sans compter les répétitions pour les spectacles. J’ai vraiment été plongée dans l’univers de la danse durant un an. J’ai dû faire beaucoup de sacrifices pour y aller, mais je ne regrette pas du tout mon choix. J’ai eu la chance d’apprendre et d’approfondir des techniques avec des danseurs et chorégraphes de renom"

À sa sortie, Émilie décide alors de concrétiser son rêve et d’ouvrir sa propre école de danse, SENSation, jumelée avec l’école de Trois-Ponts.

"Je pense que j’ai maintenant toutes les cartes en main pour l’ouvrir, c’est le bon moment. J’ai envie d’amener la danse contemporaine à Malmedy, car finalement ici, il n’y a pas réellement d’école de danse. C’est un gym club qui a une section danse. J’ai envie de permettre aux danseurs de la région de découvrir des techniques particulière comme le floor work, la danse émotionnelle, le travail des dynamiques etc. Et puis à la fin de l’année, de proposer un vrai spectacle."

Depuis l’annonce de cette ouverture, Émilie a reçu de nombreux messages et compte déjà pas mal d’inscription.