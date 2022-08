Malmedy: des saveurs au goût de vacances à découvrir

Dans le stand de Vincent, les gourmets trouveront assurément de quoi satisfaire leur palais."Nous pétrirons, façonnerons et cuirons en public du pain, des fougasses, des pissaladières, des biscuits, de la ratatouille et des plats provençaux à déguster sur place ou à emporter." Si les températures se montrent clémentes, le Cabanon et sa terrasse feront le plein avec les planches de dégustation et la melonnade pour un apéritif de détente.

En plus des produits de bouche, la Provence se distingue par son artisanat. Les fameux santons, les nappes et tissus provençaux, la poterie, les savons de Marseille, la lavande et tous ses dérivés seront proposés à la vente. Durant toute la durée du marché, une tombola totalement gratuite est organisée, sans aucune obligation d’achat. Les bulletins de participation seront à la disposition des visiteurs dans chaque stand et le prix est un panier garni de produits du village d’une valeur de 100 euros.

Le marché qui sera organisé devant le Malmundarium ouvrira les jeudi 18 et dimanche 21 août de 10 à 19h et les vendredi 19 et samedi 20 août de 10 à 21h.