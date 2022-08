Il pleut des cordes fête ses dix ans

Quand Denis Gabriel a créé un festival de musique classique à Malmedy en 2013, peu de personnes croyaient dans ce projet novateur. Le chanteur passe en revue ces dix années."En 2013, la cour intérieure du Malmundarium s’est imposée comme une évidence mais je me souviens d’une pluie torrentielle qui a interrompu le dernier concert. Un vieux Malmédien m’a dit en wallon: "tu voulais de la pluie, t’en as eu". J’ai alors eu l’assurance qu’il y aurait une 2eédition qui m’a permis une rencontre prémusicale avec Johan Dupont, fidèle parmi les fidèles et Yves Teicher aujourd’hui décédé qui est venu avec un pantalon roulé en boule qu’il a fallu repasser et recoudre. Ils nous ont offert une soirée mémorable dédiée à Trenet".