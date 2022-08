Les 7000 œufs de l’omelette géante de Malmedy ont rassasié les gourmets (photos & vidéo)

Pour trouver un jaune soleil ce lundi, il fallait se rendre à Malmedy et regarder dans l’immense poêle de l’omelette géante. Mais cette météo qui rafraîchit un peu et qui fait surtout du bien à nos sols n’a pas refroidi le public qui est venu assister en nombre. En effet, plusieurs milliers de visiteurs se sont pressés derrière les barrières pour déguster la célèbre omelette du 15 août."C’est chouette qu’il y ait du monde,explique la présidente, Bénédicte Mathy.Lors de notre cortège inaugural, on a pu voir qu’il y avait du monde dans tout Malmedy."Objectif atteint donc pour la confrérie qui a pour mission de promouvoir Malmedy et sa région.