"Enfin,s’exclame-t-elle,ce vendredi soir, ce sera une petite cérémonie officielle privée. Le lendemain nous enchaînerons avec les retrouvailles entre nos amis des confréries de Bessières et de Fréjus et un couple qui nous vient de Louisiane. Les conditions de déplacements d’habitants d’outre-Atlandique restent compliquées à cause du Covid. Le dimanche, nous mettrons le feu à la Place de Rome avec des animations musicales dès 18h et le fameux souper moules qui rassemblera 300 convives."Ce souper vient d’une initiative privée où quelques membres de l’omelette se retrouvaient autour de ce repas bien belge. Ayant décidé de l’ouvrir au grand public, sur inscription, les organisateurs sont heureux du succès et mettent un point d’honneur à tout préparer à la main depuis le découpage des légumes jusqu’à la touche finale.

Originaire de Bessières

En 1973, l’histoire débute en France sur les bords du Tarn. Aujourd’hui, elle s’est développée dans la francophonie et Malmedy en fait dignement partie depuis le 15 août 1996."Lundi, nous mettrons un point d’honneur à mettre en pratique la maxime de l’omelette "La grandeur des folies avec l’amitié en plus."

Les marcheurs de Thy-le Château ouvriront les festivités accompagnés par les musiciens de la Royale Harmonie la Fraternité. À 11h, lors de la messe, les pains de neuf mètres de long et les œufs seront bénits. À 11h30, un cortège se dirigera vers la place de Rome. Les omelettiers seront salués par une salve tirée par les sapeurs namurois en costume traditionnel. Tout ce beau monde se rendra ensuite en musique sur la place de Rome où dès potron-minet, des bénévoles de la confrérie auront préparé le feu pour que la poêle soit à bonne température. Après que les nouveaux chevaliers, que les membres des confréries amies et que les spécialistes du touillage aient déversé les œufs battus en un temps record, les premières portions seront distribuées. Aujourd’hui, cette manifestation, la dernière née du folklore malmédien a acquis ses lettres de noblesse puisqu’elle est reprise dans un guide touristique d’une compagnie suisse et plus étonnant d’une compagnie japonaise.