Émile et Images, Abbey Road et des dizaines d’autres concerts gratuits au festival Vibrations, à Malmedy

Têtes d’affiche

Le programme des Vibrations sera très riche et varié:"Nous accueillerons un public plus jeune le jeudi. Le vendredi, les covers et les tributes seront mis à l’honneur avec la participation notamment de The Beatles by Abbey Road mais aussi de Queen by Mother Mercury. Le samedi, il y aura deux têtes d’affiche, The Detain mais aussi Émile et Images. Quant au dimanche, nous mettrons l’accent sur une ambiance plutôt familiale avec un hommage à Michel Polnareff."

Une ville propice aux festivités

Malmedy, c’est l’endroit idéal pour accueillir ces festivités, rappelle Jean Steffens:"C’est un centre extrêmement lumineux. Il y a de superbes terrasses et une scène transparente qui s’intègre au cadre. Il s’agit d’une ville festive (la plus festive de l’arrondissement) depuis toujours." Vibrations s’est aussi adapté aux demandes des riverains:"Nous avons réalisé un très gros effort sur la qualité musicale et la production (avec des groupes plus conviviaux). Les concerts se dérouleront plus tôt également."

Le festival, qui a la particularité d’accueillir plusieurs dizaines de concerts entièrement gratuits, en est déjà à sa 13eédition:"Vibrations, c’est mon petit bébé,ajoute-t-il (lui qui est aussi parmi les fondateurs et organisateurs des Francofolies de Spa). Nous l’avons créé il y a plus de 15 ans. Nous sommes satisfaits de son épanouissement. La Ville de Malmedy soutient le projet. Nous avons perdu de l’argent avec le festival Vibrations mais on s’est enrichis autrement."

Pour cette édition du retour à la normale,"nous attendons entre 15 et 20 000 personnes pour tout le week-end".