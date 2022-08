Un homme de 77 ans grièvement blessé sur l’avenue des Alliés, à Malmedy

Durant sa commande, une voiture s’est garée plutôt proche du foodtruck et l’a déséquilibré. " Je me garais pour aller chercher un sandwich et j’ai heurté le foodtruck avec ma remorque en manœuvrant. L’auvent est tombé sur le client", explique l’automobiliste. Sous le choc, celui-ci raconte que le client était appuyé sur l’auvent, qu’il a perdu l’équilibre, qu’il a basculé en arrière et est tombé par terre.

Circulation perturbée

La circulation a été légèrement perturbée à l’entrée de la ville, au carrefour de l’avenue des Alliés et de la rue Ponsart.

Les automobilistes qui entraient à Malmedy étaient redirigés vers la route de Falize pour atteindre le centre-ville.