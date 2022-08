"Pour le mois de juillet, nous sommes assez contents du bilan. C’est compliqué d’avoir du monde dans la ville deMalmedy, mais les concerts ont permis d’avoir plus d’engouement. Le public est un mélange de Malmédiens mais aussi de touristes qui viennent passer quelques jours dans la région." Une effervescence qui avait déjà lieu lors de la première édition."Il y a la même passion que l’année passée. Les artistes sont très heureux de venir sur scène."

Ce mois d’août sera particulièrement chargé dans la ville. Il y aura tout d’abord Alex Badoux et Thomas Michiels qui se produiront ce vendredi avant l’entrée en scène de Juke Box, Bouldou, So et Noisy Way ce samedi. L’une des nouveautés concerne "Les apéros du dimanche" (au Malmundarium de 11h30 à 12h30) lancés à l’occasion de cette seconde édition. " Il s’agit d’un concept tout neuf. C’est le syndicat d’initiative de Malmedy qui a décidé de mettre cette idée en place. C’est plutôt axé sur les fanfares locales. Les débuts ont été assez poussifs mais le résultat était meilleur lors des derniers week-ends."

Les 18, 19, 20 et 21 août, c’est le festival Vibrations qui mettra de l’ambiance dans la ville."C’est un week-end qui devrait nous permettre d’attirer un public plus large.Le jeudi, ce sera une programmation plutôt jeune avec la présence de Youssef Swatt’s. Le vendredi sera consacré à des tributes, il y aura notamment celui de Queen. Quant au samedi, Émile et Image viendront enflammer la foule. Enfin, le dimanche est un jour prévu pour les familles avec des animations au programme pour les enfants."

Les concerts gratuits des Estivales se tiennent tous les week-ends de l’été et s’achèveront le dimanche 28 août.