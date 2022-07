Plus de projets que les autres années pour le budget participatif

Les dossiers étaient à rendre pour le 15 juillet au plus tard et de nombreux Malmédiens ne l’ont pas oublié. Au total, douze projets ont été remis dans le cadre du budget participatif, c’est bien plus que les années précédentes. " On voit un bel engouement pour cette thématique et ça fait plaisir, précise Simon Dethier, échevin de la Participation Citoyenne.C’est normal, il fallait un peu de temps avant que les habitants ne s’approprient le processus."