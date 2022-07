La partie protocolaire débutera tout d’abord à 11h30, par le Te Deum à la Cathédrale. Il sera suivi d’un discours du bourgmestre et du dépôt d’une gerbe de fleurs.

" La brocante commencera, elle, dès 8 heures, sur le haut de la ville, et le marché artisanal prendra place dans la rue commerçante ", explique Jean Maus, responsable du syndicat d’initiative.

Toute la journée, différentes animations sont prévues.Une zone intergénérationnelle sera par exemple aménagée devant le Malmundarium.Des jeux en bois ou des activités autour du recyclage y seront notamment organisés. " Il y a aussi une nouveauté cette année: un spectacle équestre qui se déroulera dans le fond du parc de la Cathédrale. "

Plusieurs concerts viendront ensuite égailler le centre-ville. Deux scènes seront installées, une place Albert et l’autre place de Rome.

Cette année par contre, aucun feu d’artifice ne sera tiré à Malmedy." On a reçu de nombreuses remarques de maîtres inquiets pour leurs animaux. Pour le bien-être animal, on a donc renoncé aux feux d’artifice. "

Et puis durant tout l’été, il y aura de quoi faire dans la cité du Cwarmê. Le Malmundarium a en effet dévoilé sa programmation il y a plusieurs jours." On reprend à fond. Les gens sont demandeurs d’avoir des activités et des événements. On sent d’ailleurs qu’il y a une envie de sortir chez les Malmédiens mais aussi chez les touristes.J’ai eu des contacts avec plusieurs propriétaires de gîtes et ils me disaient qu’ils affichaient complet ."

Randonnées, pièces de théâtre, marché provençal ou encore le retour de l’omelette géante, le programme est varié. La deuxième édition des Estivales propose d’ailleurs, chaque dimanche, un concert-apéro sur le parvis du Malmundarium.