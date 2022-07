La police de Stavelot-Malmedy confirme l’accident, "mais il est difficile d’en dire davantage car les équipes sont encore sur place" .

La dame aurait été renversée par un pick-up. Âgée "d’une septantaine d’années" , elle est originaire de Malmedy et est décédée sur place.

L’automobiliste est actuellement auditionné par la police et la rue est fermée à la circulation dans les deux sens. "On attend l’arrivée de l’expert automobile et d’un médecin légiste" , précise la police.