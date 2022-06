Malmedy et Waimes intégrées au système de points-noeuds des Cantons de l’Est

Les communes de Malmedy et de Waimes pourront utiliser le balisage des points-nœuds pédestres de la Communauté germanophone, grâce à une dérogation accordée par la ministre wallonne en charge du Tourisme. « Le réseau sera ainsi plus cohérent pour les touristes, pour qui ces délimitations territoriales et linguistiques n’ont pas de sens. D’autre part, un travail de modification de la législation en vigueur sur le balisage en Wallonie est actuellement en cours afin de l’adapter aux nouvelles disciplines et d’intégrer les points-nœuds pédestres », commente la députée wallonne Anne Kelleter (ECOLO) par voie de communiqué.