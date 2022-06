Un bilan mitigé pour la monnaie locale «sous-rire» après cinq ans

Un euro pour un "sous-rire", c’est en tout cas valable dans sept communes, à Malmedy, Lierneux, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Vielsalm et Waimes. Cette monnaie locale et citoyenne fête ses cinq ans. " C’est un soutien à l’économie locale , explique Elisa Konen, membre du comité du "sous-rire". Ça permet de soutenir les entrepreneurs et artisans locaux, mais aussi de garder du lien entre les acteurs de la région ."