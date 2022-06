92 Ukrainiens à Malmedy, parents inciviques à l’école de Xhoffraix

2. 92 Ukrainiens à Malmedy Actuellement, 92 Ukrainiens se trouvent sur le territoire malmédien, dont 51 adultes, a informé la présidente du CPAS Ginette Fabritius. Quatre d’entre eux ont trouvé un emploi, dont un temps plein. Des accords ont été trouvés pour quatre logements à long terme, dans lesquels certains pourront donc rester. Cet été, l’Accueil Temps Libre (ATL) "de Stéphanie et toute son équipe" va accueillir enfants et adolescents ukrainiens. "C’est une bonne chose pour leur intégration" , se réjouit Mme Fabritius.

3. Sanctionner les parents inciviques à Xhoffraix? La conseillère Ecm Donatienne Solheid s’est émue de remarquer que des parents se stationnent sur la bande des bus au niveau de l’école de Xhoffraix. "Parfois, le bus doit se stopper au milieu du carrefour et déposer les enfants sur la route" , a-t-elle souligné. "Alors qu’il y a une interdiction… et un parking à 30 mètres." Un problème dont la majorité est parfaitement au courant. À l’image de l’échevine Catherine Schroeder (Alt.): "C’est une bonne remarque. Nous avions déjà été interpellés par l’ancien directeur de l’établissement. Place Albert 1er, alors que la signalisation est claire, elle n’empêche pas certains de se garer où il ne faut pas. Il faut de la prévention… mais, parfois, aller plus loin en sanctionnant est nécessaire" , a-t-elle répondu.

4. 21 juillet: demandez le programme Début de la cérémonie à 11h30, à l’Hôtel de Ville, suivie du discours du bourgmestre et du dépôt de gerbes.Une délégation de Cochem, ville jumelée, est attendue.

5. Le compte communal dans le "vert" L’échevin des Finances Simon Dethier (Alt.) a présenté le compte 2021. Il affiche un boni de 565000 €. "Un bon résultat, même si on aurait espéré davantage" , note-t-il. En effet, 577000 € (PRI) et 179000 € (IPP) de recettes sont encore attendus dans les caisses.