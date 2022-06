Les champions malmédiens mis à l’honneur

Ainsi, ont été mis à l’honneur, en athlétisme, Victor Hendricks, Nadine Reynartz et William Weynand. Au badminton, c’est l’équipe messieurs division 5 du Malmedy Badminton Club qui a eu les honneurs. Tout comme, en biathlon, Antoine Magis et Sam Parmantier. Du côté du football, il s’agit de l’équipe U17 du RFC Malmundaria. En gymnastique artistique féminine, ont été mises à l’honneur, Noémie Bonfond, Emmanuelle Castelyn, Louisa Degey, Manon Dewez, Tessa Duchesne, Camille Hardy, Nell Kremer, Lina Lebrun, Lilou Leonard, Arwen Linderhof, Iliya Linderhof, Marie Minet, Louisa Piette, Carmen Potier, Lucie Roberti, Julie Stulens, Manon Thomson, Margot Treinen et Zoé Zinnen.Du côté de la gymnastique artistique masculine, ont été honorés ce dimanche, Sam Docquier, Hugo Gaspar, Maxime Gentges, Roméo Jost, Victor Martinez-Marechal, Lucas Niessen, Yanis Paul, Léopold Van Dyck et Marins Van Dyck. Quant au karaté, c’est Elisa Schenk qui était présente. Enfin, en volley, l’équipe masculine de P1 du Volley Chub Malmedy a été mise à l’honneur. Bravo à toutes et tous!