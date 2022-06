Bâtiment des finances: «L’obligation de ne pas laisser tomber»

Parmi les arguments forts évoqués, la géographie du site, touchant onze communes (donc potentiellement des dizaines de milliers de gens) et son aspect linguistique spécifique, les Germanophones pouvant y être compris sans problème. En plus de l’incertitude et de l’inconfort dans lesquels se retrouvent placés les travailleurs des lieux.

Depuis les contacts pris, "Waimes s’est manifesté, Stoumont aussi" , souligne Jean-Paul Bastin. "Par contre, pas encore de retour sur nos courriers au ministre et au secrétaire d’État. Des échos, en coulisses, il semble que la décision ne soit pas coulée dans le marbre." Mais… "en même temps, des promoteurs sont venus toquer à notre porte! Ils ont vu que le bâtiment, assez exceptionnel, est à vendre et sont intéressés d’y développer un projet en fonction de nos besoins. Nous les avons reçus, poliment, tout en précisant que nous n’avons toutefois pas encore fait le deuil. Car notre combat, actuellement, n’est pas la réaffectation du site… mais bien son maintien. Nous devons convaincre que sa présence ici est pleinement pertinente."

Dans les documents, un timing de vente au premier semestre 2023 est évoqué. "C’est demain" , souffle le mayeur. "Moralement, nous avons l’obligation de ne pas laisser tomber. Nous sommes convaincus qu’il ne s’agit pas de la bonne décision. La ruralité mérite un minimum de respect. L’épisode du Covid a montré que nous avons tous besoin de services publics forts."

Ce combat, les autorités malmédiennes le mènent néanmoins en sachant qu’en 2013 déjà, ce bâtiment était sur la sellette. "Nous ne sommes pas béatement optimistes." À l’époque, le patron du SPF Finances avait effectué le déplacement dans les Ardennes. Et les arguments, similaires à ceux actuels, l’avaient fait renoncer à toute vente.

L’étape suivante? "Avoir des retours du cabinet ministériel. En espérant voir quelqu’un se déplacer ici… ou, au pire, être invités là-bas. Nous devons continuer à faire pression, par nos relais parlementaires dans l’arrondissement de Verviers, voire dans l’ensemble de la province de Liège."