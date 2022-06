La Foire de la Saint-Pierre bientôt de retour

La " plus grande foire de la région " se prépare tout doucement.Plus que quelques jours avant le lancement des festivités: la Foire de la Saint-Pierre sera lancée officiellement le vendredi 24 juin.Si l’an passé, la foire avait bien été maintenue, les organisateurs avaient dû se plier au protocole sanitaire. " Cette fois-ci, c’est un retour normal , précise, heureux, Jean Maus, responsable du syndicat d’initiative malmédien. C omme toutes les autres manifestations, on est content que ça reprenne sans devoir s’adapter à de nouvelles règles, et à la dernière minute."