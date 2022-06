Un nouveau groupe local Altéo à Malmedy?

Les groupes locaux sont toujours portés par des volontaires. Quelques personnes se sont déjà montrées intéressées pour créer un comité, mais l’ASBL est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, " pas qu’à Stavelot et Malmedy d’ailleurs. La crise du Covid nous a fait mal et on a perdu pas mal de bénévoles. On cherche des gens pour tous les groupes locaux, pour les séjours, les excursions et même pour s’investir au sein du comité. "

Une activité par mois

Chaque mois, les différentes antennes organisent une activité. Des bricolages aux exercices de sports adaptés, de nombreuses d’animations sont possibles.

" On œuvre pour une société plus inclusive, où tout le monde a une place et un moyen pour s’exprimer. On organise par exemple des randonnées, des cours de danse en duo avec une personne valide et une en chaise, ou encore simplement des discussions autour d’un café.Nos bénéficiaires sont souvent des personnes isolées, alors le but, c’est de créer du lien pour briser cette situation d’isolement. "

Si vous souhaitez pour investir auprès d’Altéo Verviers, vous trouverez les renseignements via leur page Facebook, par mail alteo.verviers@mc.be ou au 087/30.51.47