Un héro américain du massacre de Malmedy va avoir une route à son nom dans son pays

Début juin, dans l’état de New York, il a été honoré lors d’une cérémonie mensuelle nommée "Honore un vétéran". Au cours de laquelle la membre de l’assemblée régionale Patricia Fahy a annoncé que le projet de redénomination d’une portion de la New York State Route 32 en la mémoire de Francis S. Currey a été validé. Une des sections de cette chaussée traversant la vallée du fleuve Hudson et la région du Capital District va dès lors se nommer "Medal of Honor Recipient Francis Currey Memorial Highway". Plus précisément à Bethlehem (comté d’Albany), entre Bender Lane et son intersection avec Elsmere Avenue. Une belle reconnaissance.

Pourquoi cette gloire posthume – il est décédé le 8 octobre 2019?En pleine Bataille des Ardennes, le 21 décembre 1944, celui que ses compagnons de route surnomment "Franck" se retrouve au beau milieu d’une attaque ennemie. Alors qu’il participe à défendre un point stratégique à Malmedy. Réfugié dans une usine du coin avec d’autres militaires, Francis S. Currey y découvre… un bazooka. Commence un sacré moment d’audace, tel que le raconte le site de référence www.tracesofwar.com .

On peut y lire que notre homme, muni de "son" bazooka, est sorti, en rue, et à fait feu pour sécuriser l’endroit.Avec son arme fusil automatique, conservé sur lui, il a ensuite tué ou blessé 3 Allemands, cachés dans une maison voisine. Couvert par des tirs "amis", Francis Currey repère 5 soldats US coincés dans une habitation en proie aux tirs de tanks… "protégée" par des chars allemands. Il a, cette fois, utilisé des grenades antichars pour faire déguerpir l’ennemi, tout en mitraillant ses troupes. Au total, le héros a détruit 4 tanks allemands et sauvé ses 5 compatriotes, dont 2 étaient blessés.

Cela méritait bien un honneur visible de tous, dans l’état qui l’avait vu naître, le 29 juin 1925.