Le ministre Dermagne interpellé sur le projet de fermeture du SPF Finances à Malmedy

« En tant que mandataires socialistes nous ne pouvons nous résigner à voir ce service public essentiel que représente l’administration des Finances déserter les zones rurales », expliquent les élus, avant d’insister sur les spécificités du contexte local. « Il y a d’abord l’impressionnante couverture géographique qu’assurent les services présents dans l’édifice malmédien et qui équivaut, bon an, mal an, au quart sud-est de la Province de Liège et reprend des communes de trois arrondissements administratifs. Ensuite, il convient de garder à l’esprit que cette zone est une des moins desservies du pays en matière de transports en commun. Malmedy elle-même ne dispose pas de gare SNCB et les lignes de bus y sont peu nombreuses et/ou ont une régularité toute relative. Enfin, de quelle façon sera-t-il tenu compte de la spécificité linguistique des communes de Malmedy et Waimes, qui sont francophones, mais où s’applique le régime des facilités linguistiques pour la minorité germanophone ? Ces populations doivent pouvoir continuer de se rendre dans un lieu où elles peuvent faire le choix de s’exprimer en français ou en allemand », concluent-ils dans le courrier. Malik Ben Achour ajoute finalement qu’il réinterrogera prochainement le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, à ce sujet.