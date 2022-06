Deux véhicules collectifs au lieu d’un à Malmedy

C’est devant le Malmundarium que la Ville de Malmedy a présenté une double bonne nouvelle pour le secteur associatif qui, on le sait, y est toujours très fourni. Ainsi ce sont désormais deux véhicules collectifs, au lieu d’un auparavant, qui viendront aider ces associations à se mouvoir. "Notre précédent véhicule collectif, qui était arrivé en 2016, arrivait en fin de leasing , détaille Ersel Kaynak, l’échevin du Plan de cohésion sociale. Nous avons décidé de le racheter, à hauteur de 5000 € et de l’adapter, auprès de la société ACMMobility, pour un montant également de 5000 €, pour les personnes à mobilité réduite." Ce véhicule, qui a parcouru 100000 kms en cinq-six ans, est donc remplacé par un nouveau, via la société IDEA qui a déniché des généreux sponsors prenant en charge le leasing de ce véhicule qui peut transporter jusqu’à neuf personnes.