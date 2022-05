Dans son enquête, l’organisation de défense des droits des animaux "Animal Rights" dévoile des images choques de porcheries situées dans les régions de Groot-Tielt et Groot-Roeselare (Flandre Occidentale). Elle montre des animaux en mauvaise santé et affaiblis. PQA s’indigne qu’on puisse comparer l’élevage industriel à l’agriculture familiale qu’elle défend. " Nous nous battons au quotidien pour toujours plus de bien-être animal au sein de nos fermes. " Elle met en garde contre les comparaisons hâtives. Et elle rassure les consommateurs en rappelant les valeurs de la coopérative: "Le bien-être animal est au cœur de notre activité de la ferme à l’abattage" .