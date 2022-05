Plus de cinquante créateurs à Bellevaux

C’est sur les hauteurs de Malmedy, à la salle de Bellevaux qu’un salon réservé aux artisans était organisé tout au long de ce dimanche.Cette initiative, deuxième du nom, on la doit à François Goerlich et à Laurie Bertoncello, de l’Art en main: "On a commencépar un webshop puis on a ouvert une boutique à Hotton. Pour promouvoir l’artisanat belge et on y expose 45 artisans belges. Il y a toujours une quinzaine d’artisans qui changent pour que tout le monde puisse exposer. Ensuite, on organise en parallèle des marchés comme ici à Bellevaux où on accueille encore d’autres artisans en plus."