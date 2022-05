Le Gym Club de Malmedy a pu refaire le show

C’est sous le thème des comédies musicales que le Gym Club de Malmedy a présenté son spectacle annuel de gymnastique et de danse. Un spectacle qui a fait son retour post-Covid et qui a fait plaisir aux plus de 300 participants. "L’heure était enfin venue de renouer avec notre traditionnel gala avec la fin des restrictions sanitaires, détaille la présidente du club, Jacqueline Herbrand. Cet événement fait notre fierté depuis 32 ans. Nous revoilà en étant très inspirés, passionnés et plus enthousiastes que jamais."