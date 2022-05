Pourquoi La Ville de Malmedy ne tond plus partout !

Cinq parcelles ont donc été choisies pour ce projet, notamment au parc des Tanneries, au hall des sports, à Ligneuville ou encore à Bévercé, sur un talus à l’entrée du village.

Sensibiliser les Malmédiens

À chaque endroit, un petit panneau expliquant l’opération a été installé.

" On a décidé de s’impliquer en tant que Commue pour inciter les citoyens à participer au projet.On veut sensibiliser les Malmédiens. "

Pour l’instant, l’herbe n’est pas encore bien haute et donc cela n’interpelle peut-être pas encore les passants, la Ville n’a en tout cas reçu aucune demande d’information à ce jour. "Avec la pluie ces derniers jours, ça devrait pousser et commencera à voir la différence.On verra surtout d’ici début juin si des gens ont été interpellés. On a quand même eu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, tous positifs." Plusieurs Malmédiens soulignent en effet cette initiative.Certains indiquent d’ailleurs qu’ils ont déjà décidé de franchir le cap, Michèle par exemple: " Nous aussi, on fait des tontes dans certains coins du jardin où on passe souvent et on tond juste dans les allées du coin potager et du verger. Il faut s’habituer à voir les herbes hautes mais c’est excellent pour la biodiversité. " Une pratique qui pourrait donc inspirer d’autres habitants, c’est en tout cas le souhait de la Ville.