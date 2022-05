Accident avec blessé et course-poursuite ce samedi soir à Malmedy

Ce samedi soir était pour le moins animé au centre de Malmedy. Et pour cause, un accident s’est déroulé sur la place Albert 1eroù une voiture aurait renversé un piéton avant de prendre la poudre d’escampette. Apparemment, il s’agirait d’un ami de la victime qui a été blessée et transportée à l’hôpital pour soigner les différentes blessures.