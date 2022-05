Là, le chœur de la RUW a repris divers chants, dont certains évidemment sur la cité et son célèbre Cwarmê, qui est si cher à cette vénérable institution associative et folklorique faisant vivre et revivre le wallon. Un concert qui a ravi le public présent.

L’occasion aussi pour Sébastien Labiaux, le président de la RUW, de prendre la parole après le premier morceau pour présenter en quelques mots les festivités mais aussi pour remercier les personnes présentes ce samedi soir de leur intérêt pour la Royale Union wallonne.

Enfin, comme vous avez pu le lire en détail lors de notre double page consacrée à la RUW dans l’édition de ce samedi, les festivités pour ce 175e anniversaire ne sont pas terminées, loin de là! Car il y aura encore toute une série de concerts les 26, 27 et 28 mai prochains, sous la bannière "1847 – Pop-Rock Festival" dans la cour de l’école du centre, avec entre autres: Les Gauff’, Boogie Beasts et de nombreux groupes régionaux. Sans oublier le bien connu salon du vin et de la gastronomie de la Royale Union wallonne, à la Scène du 14 au 16 octobre mais surtout, le 3 décembre, le grand concert anniversaire du 175e à la Fraternité.