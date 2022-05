Retour sur scène du Gymnastique Club

"Comme cette année, on a dû commencer les répétitions très tard, vers fin janvier, à cette époque, on ne pouvait pas encore mélanger tous les groupes. Le thème des comédies musicales est plus ouvert", il permet une plus grande liberté aux groupes dans l’organisation du gala, explique Jacqueline Herbrand. Le spectacle se déroule sur deux jours et permet aux différentes sections du club d’être présentes à chaque représentation: il y aura de l’éveil à la danse en passant par les barres asymétriques, le funky et même le drap aérien.

Une autre particularité cette année, c’est la diffusion sur différentes plateformes pour permettre à un public encore plus large d’assister à l’événement. "Pour la première fois en 32 éditions, on va retransmettre le spectacle en live sur Facebook, le samedi soir", annonce Patrick Lienne, directeur d’Impact Communication. La retransmission en direct du spectacle sera visible: sur la page Facebook Gym Club Malmedy, sur la page Centre Sportif Malmedy et aussi sur la page @impactnewsmalmedy. L’organisation a voulu aller encore plus loin en proposant un résumé des meilleurs moments du spectacle dans une émission spéciale d’une heure qui sera diffusée sur Vedia, le samedi 28 mai à 20h.

Cette multiplicité de diffusion vise un double objectif: "On espère que ça va remotiver les jeunes aussi via les réseaux sociaux", lâche la présidente du club.

Les conséquences des mesures sanitaires strictes ont également touché le club de Malmedy, certains adolescents ont arrêté, mais la présidente espère que le gala 2022 les poussera à revenir encore plus motivés! Pour rappel, le spectacle se déroulera le samedi 21 mai à 19h30 et le dimanche 22 mai à 14h au hall des sports de Malmedy. Les préventes sont disponibles par mail secretariat@gymclubmalmedy.be ou par téléphone au 0496/46.03.86 et 0474/73.67.52.