L’agence du tourisme des cantons de l’Est soutient cette nouvelle synergie grâce à des actions de marketing. Concrètement une vidéo de promotion des musées des cantons de l’Est a été réalisée et sera diffusée à grande échelle dans les cinémas de la région, à la radio et la télévision locale mais aussi par l’agence du tourisme ainsi que les musées eux-mêmes. "Notre région s’est développée au niveau touristique pour ses balades à pied ou à vélo. Avec cette vidéo disponible en quatre langues nous ciblons des familles avec des adolescents souvent réfractaires aux visites de musées. En s’adressant à eux, on veut leur prouver que les musées peuvent être modernes et attractifs" , explique Sandra De Taye, directrice de l’agence du tourisme.

Six musées se sont ainsi associés dans une communication unique et sont représentés dans ce clip vidéo. Il s’agit de la Galerie souterraine de Recht, du musée d’histoire de Saint-Vith, du musée de la Ville d’Eupen, du musée de la vieille Montagne à la Calamine, de l’IKOB (musée d’art contemporain) à Eupen, du Malmundarium à Malmedy et du musée de la poterie à Raeren.

Des offres spéciales seront proposées dans ces musées à l’occasion de la journée internationale des musées le 15 mai prochain.