Un projet pour démystifier la santé mentale

Le club, en partenariat avec le centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts, a contacté la compagnie "Le chien qui tousse" afin de programmer leur pièce Le moment clé , un spectacle qui évoque la stigmatisation des personnes qui ne sont pas comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde.

" La pièce sera jouée devant nos bénéficiaires mais on aimerait aussi inviter les différentes associations aux alentours pour ouvrir le dialogue et faire connaître le service de santé mentale malmédien. " Le spectacle, qui devrait être programmé au début de l’année 2023, sera suivi d’un débat.

" On veut vraiment déstigmatiser la santé mentale, en laissant circuler la parole autour de situations auxquelles tout le monde peut être confronté dans sa vie. Nos bénéficiaires pourront apporter des informations sur la santé mentale aux personnes qui ne connaissent pas, ou qui ont peur. "

Grâce à ce projet, le club thérapeutique veut également ouvrir de nouvelles portes à ses bénéficiaires, vers la culture, en invitant un comédien professionnel pour animer un atelier du Comedy’club. " Ils pourront apprendre de nouvelles techniques ou participer à un atelier d’écriture par exemple, les possibilités sont multiples. "

Nominé pour le prix Reintegration Award?

Pour concrétiser leur projet, le service a besoin de fond. Les deux animatrices espèrent donc remporter le prix Reintegration Award, mis en place par le CRéSaM.Leur projet fait partie des 18 candidats nominés. " On invite tous les gens à voter pour notre projet! Le prix sera décerné le 12 mai ", ajoute Ellen Skylitsis.Ce prix, de 7500 euros, leur permettra de mettre sur pied l’atelier Comedy’club en dehors de ses murs, mais aussi d’envisager la création d’un film.

" On aimerait réaliser un film documentaire sur la réalisation de notre projet. L’idée serait, ensuite, de le projeter sur des télévisions locales, voir nationales, dans cet objectif toujours de démystifier et de faire et libérer la parole autour de la santé mentale. "