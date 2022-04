Malmedy : sus aux camping-cars trop encombrants !

"L’utilisation des camping-cars est en hausse, c’est un fait. Et forcément, ils se garent pour passer les nuits dans certains endroits" , note Jean-Paul Bastin (Alternative), bourgmestre local. Parfois, cela pose problème. "Nous avons eu des plaintes de riverains et des rapports de police concernant deux lieux: chemin de la Cascade, à Longfaye (NDLR: près du Bayehon) , et rue de l’Ermitage, à Bévercé." Ce dernier étant "un espace normalement calme, de réflexion, dans lequel il peut y avoir des offices (NDLR: en la chapelle Saint-Antoine) " , il est considéré comme dommageable d’y croiser chiens bruyants, déchets sauvages, véhicules qui manœuvrent. Et "de manière régulière" . Sans compter les vidanges d’eaux sales et de produits chimiques inappropriées. À Longfaye, c’est essentiellement la quantité de camping-cars stationnés qui irrite. "Nous avons 26 belles promenades sur la commune, mais c’est toujours vers celle de la cascade que vont les gens. Sur Instagram, c’est devenu un must de se prendre en photo à son pied" , regrette le mayeur. "Il faut savoir, aussi, que des applications utilisées par les camping-caristes proposent des lieux d’installation… officiels ou non."

D’où ce passage à l’action des autorités publiques communales: une interdiction de stationnement des camping-cars est prise pour les chemins de la Cascade et de l’Ermitage, dans leur entièreté. "Ils peuvent y rester un moment, mais pas utiliser l’endroit comme logement" , précise Jean-Paul Bastin. "Nous avions envisagé une interdiction sur tout le territoire, mais c’est impossible. Il faut cibler des points précis, ce que nous faisons donc. Avec une signalétique d’interdiction ad hoc , qui offrira à la police un outil juridique à la police, au besoin."