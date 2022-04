Accidents: journée noire ce jeudi en région verviétoise

1. Devant le Moviemills à Malmedy Vers 18h, un automobiliste, "d’un certain âge" selon la police, a percuté l’îlot directionnel érigé devant le Moviemills de Malmedy, avenue de la Libération (Nationale 68). L’homme, au volant d’une Renault Clio, a été transporté par ambulance, il est légèrement blessé. Son véhicule a été remorqué et il était seul en cause. L’éthylotest est négatif.