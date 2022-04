Une maison pour accueillir des familles en situation de séparation

Le projet a été lancé il y a plusieurs mois et avance petit à petit.L’ASBL Le monde à part, sœur de l’ASBL Les Chaînes de services de l’amitié a reçu un droit d’emphytéose pour deux bâtiments qui se trouvent entre l’abbaye de Wavreumont et le gîte souvent loué pour des camps de vacances. L’ASBL veut transformer cette ancienne ferme et en faire un espace d’accueil pour des familles en situation de séparation difficile." C’est un projet qui appelle le lien , explique Philippe Massart, administrateur de l’ASBL. Le lieu pourra par exemple permettre à des enfants placés en institution de retrouver leurs parents dans un endroit plus agréable et familial.C’est un beau projet mais il faut être patient. "