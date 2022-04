Un week-end festif pour les 175 ans de la Royale Écho de la Warche

"C’est la date clef des festivités du 175e anniversaire, entre sociétés et entre amis. Quant au clou de notre anniversaire, ce sera le concert de Gala, le 19 novembre, qui va clôturer ces deux années de festivités" , nous expliquait samedi Manuel Minne, le vice-président devenu président faisant fonction depuis le décès de Steve Metzmacher, en décembre 2021.

Celui qui a présidé la Royale Écho de la Warche entre 2016 et 2021 est cependant bien présent lors de ces journées qui lui sont dédiées. "On est tous contents et fiers d’être là, de notre parcours, et en même temps il manque quelqu’un. On y pense tout ce week-end comme à chaque fois qu’on se retrouve. Je pense qu’on lui doit de se serrer les coudes et d’avancer parce que c’est ce qu’il voudrait" , confiait la vice-présidente, Magali Haas.

Une Harmonie occupe une place particulière dans ce week-end: l’autre société musicale de Malmedy, La Fraternité, qui a par exemple conduit la Jubilaire au Malmundarium et puis à sa propre salle samedi. "Avec la Fraternité, on a cette petite rivalité, mais qui est toujours très bon enfant. On aime bien se taquiner, mais on adore se retrouver et jouer ensemble des airs de Malmedy que l’on connaît tous. Cela paraissait évident et on très contents de l’avoir fait avec eux" , partageait Magali Haas.

Ces festivités se poursuivent jusqu’à la fin de l’année . La bière brassée pour l’occasion, "Lu Dwayène", est ainsi encore disponible comme la brochure souvenir retraçant l’histoire et en particulier les 25 dernières années de l’harmonie. Après ces deux années d’anniversaire, les vice-présidents l’assurent: "L’Écho sera reparti pour encore pas mal d’années!"

Encore trois dates pour fêter cet anniversaire

Si ce week-end était un grand moment pour les festivités du 175e anniversaire de la Royale Écho de la Warche, celles-ci ne sont pas encore terminées… loin de là! Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà donné le 21 mai prochain sur la place Albert et à l’espace tourisme pour "L’Écho fun day". Des sociétés musicales s’affronteront… lors de différents jeux sur des engins gonflables.

Le 26 août 2022, la rue La Vaux, où se situait le café dans lequel a été créée l’Harmonie, sera en fête. Au programme: un bal musette, des lampions et des animations de rue dans le style du XIXe siècle.

Ces deux années de festivités se clôtureront finalement le 19 novembre par un concert de gala dans la salle de la Fraternité. Des musiciens professionnels ou en passe de le devenir, et qui ont fait leurs premiers pas à l’Écho en seront les invités comme Luc Marly, Bernard Grodos, Corentin Eubelen, Jori Klomp et Axel Michel.