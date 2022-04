Un magasin d’instruments de musique au centre de Malmedy

La région malmédienne regorge de musiciens. Et cela tombe bien pour eux car ils peuvent désormais trouver un magasin spécialisé dans les instruments de musique en plein cœur de la cité du Cwarmê, sur la place Albert 1er. « Cela fait neuf ans que nous avons créé notre société CarpeDiem, détaillent Mickaël Chanteux et Fabian Lacroix, qui sont derrière le CarpeDiem store. Au départ, Fabien est amoureux de la musique et joue de tout et Mickaël est plus dans l’événementiel. On s’est réunis pour proposer à la fois de la vente et de la location d’instruments de musique mais aussi tout ce qu’il faut pour l’événementiel. Soit l’éclairage, les accessoires… » Après avoir créé leur web-shop il y a autant d’années, les deux comparses ont décidé d’ouvrir leur boutique. « Nous sommes allés vers Malmedy (tout a commencé à Eben-Emael, avec une première boutique) car nous y avions pas mal de clients et nous avons eu l’opportunité de reprendre ce commerce. Quant aux choix, il y en a pour les débutants comme pour les plus expérimentés. Concernant les prix, nous sommes équivalents aux grandes plateformes d’internet grâce à de bons contacts noués avec les marques. Et grâce à ce magasin, nous proposons des conseils et on peut essayer l’instrument. » Sans oublier « que nous faisons aussi de la réparation d’instruments ». R.R.