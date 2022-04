La Brasserie de Bellevaux brasse des sodas

Cela fait quelques années que le gérant Tom Schuwer y pensait. "Lorsque ma compagne était enceinte, on a essayé toutes les bières sans alcool du marché: sans succès. On ne voulait pas en brasser nous-mêmes car on ne trouve pas que c’est une valeur ajoutée – ce n’est pas très bon. C’est là qu’on a eu l’idée de sortir des alternatives sans alcool" , se rappelle le brasseur.

Du comptoir aux bouteilles

Après plusieurs essais, cela fait maintenant trois ans qu’ils en proposent au comptoir de la brasserie. Eh oui, plus question de retrouver les fameux sodas américains à la carte. Ce sont leurs propres sodas et autres alternatives plus locales qui sont mis à la vente. "Au fil des années, je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés à acheter et à revendre nos produits sans alcool, donc on s’est lancés dans les démarches administratives."

L’Ice Tea est ainsi le premier de la gamme à sortir. "C’est un thé glacé pétillant, avec du thé noir classique et des notes de citron", commente Tom Schuwer. Il est moins sucré que les marques bien connues.

Brassé sur place

"On utilise une de nos cuves de brassage pour brasser l’Ice Tea. On chauffe l’eau à 100 degrés, on y infuse le thé noir bio, qu’on prend en vrac. Je laisse refroidir, je rajoute du sucre, un peu d’acide citrique et du jus de citron concentré! Ça part ensuite en cuve, pour être saturé en CO2, puis c’est mis en bouteille et voilà!" , révèle le brasseur.

On vous rassure, pas question évidemment pour Tom Schuwer d’arrêter la production de bières . "Je pense que si on produit 1000 litres de soft par mois, c’est pas mal du tout, pour le moment."

Et si ce n’est que le début de cette nouvelle aventure, l’Ice Tea est déjà disponible également au Moulin du Bayehon, à Longfaye (Malmedy), ainsi qu’au magasin 100% Liégeois, à Liège.