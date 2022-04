Les deux frères malmédiens ont gagné la finale de Pékin Express (photos et vidéo)

Nicolas. C’est vrai que tenir sa langue pendant six mois, c’est compliqué! À Malmedy, tout le monde connaît tout le monde, quasi. C’est très dur d’avoir des questions tout le temps. Il faut faire semblant de rien. Je suis soulagé de pouvoir enfin en parler (rires).

La transmission de la finale sur écran géant a été organisée à la Scène, à Malmedy. Les 3000 places sont parties en 7 heures. Preuve de l’engouement?

Lucas. C’est surprenant! À la base, on ne voulait pas faire des inscriptions (NDLR: Lucas est manager à La Scène). Mais de retour du week-end, lundi, on avait des mails et des mails nous demandant pour réserver. La capacité de notre salle n’est pas infinie, donc on a décidé lundi matin d’ouvrir les inscriptions pour jauger la foule et éviter de devoir laisser des gens dehors. Les places sont parties en sept heures: deux personnes répondaient non-stop au téléphone, les mails se sont enchaînés. On n’a jamais connu ça!

Les encouragements sont nombreux depuis le début. Comment est-ce ce qu’on vit un tel intérêt soudain de le part des gens?

Nicolas. Ça fait plaisir, mais c’est éphémère.Ça reste un jeu. On se doute bien, qu’au prochain truc qui se passera, on va nous oublier. Et, d’un côté, pour ma part, c’est pas plus mal (rires)! Je me réjouis de me retrouver dans mon petit cocon familial, avec ma petite femme et mes enfants. Et de ne plus être arrêté en rue, quand on fait les courses, tout le temps… – même si c’est très gentil et sympathique (sourire). Mais ce n’est qu’un jeu.

On dit que les voyages font grandir; on imagine que c’est d’autant plus le cas pour une telle aventure?

Nicolas. C’est sûr que ça fait grandir! Ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur le monde extérieur. Moi, je n’étais jamais allé plus loin que la France. Et c’est clair que ça fait voir les choses différemment: on découvre d’autres cultures, d’autres civilisations.

Quel a été le moment le plus émouvant de l’aventure?

Nicolas. La rencontre avec la dame âgée en Ouzbékistan, qui a prié pour nous, a été très émouvante.

Et le moment le plus difficile?

Lucas. Il y en a eu deux: l’épreuve du tapis (NDLR: un trek de 3 km, sous 35 degrés, en marchant sur un tapis de…6 m sur 3.) et le trek dans le désert. Avoir chaud comme ça, c’était juste pas humain (rires) .

Nicolas. C’était l’enfer!

Entretenez-vous toujours des contacts avec d’autres candidats?

Lucas. Encore ce (mercredi) matin, on écrivait avec Fanny et Jérémy. On a des contacts avec tous, mais peut-être plus forts avec les binômes qui sont restés plus longtemps. Et plus particulièrement avec Axel et papy JC, car on a vraiment créé des affinités. On leur écrit régulièrement et on s’appelle en vidéo. On a tous participé à cette aventure de dingue, on a tous les mêmes souvenirs: donc on est lié quelque part.

L’aventure est terminée. Quels sont vos plans pour la suite?

Lucas. On n’a pas de plan. On va laisser tout se reposer. On reprendra nos vies, comme elles l’étaient avant.

Nicolas. Pour ma part, le plan est très clair: mardi je recommence le travail, je vais sur mes chantiers, tranquille, avec mes collègues.

Et c’est très bien comme ça! J’aime ma vie, mon boulot, je ne changerais pas pour la cause.