Casting Pékin Express: les conseils de Nicolas et Lucas

Les inscriptions sur www.casting-pekinexpress.fr peuvent se faire seul ou en binôme. Il faut être âgé de minimum 18 ans et être prêt à se rendre disponible 45 jours lors du troisième trimestre de 2022. Des photos et une vidéo de présentation sont demandées lors des candidatures.

Du coup, comment sortir du lot? "On n’a rien fait de particulier, sourit Lucas Léonard. J’ai demandé à un partenaire, avec qui je travaille, s’il accepterait de faire notre vidéo de candidature. Il nous a posé des questions, auxquelles on a répondu avec notre franc-parler. Donc non, il ne faut pas se prendre la tête, mais juste respecter qui vous êtes!"

Et pour l’anecdote, leur vidéo ne collait pas vraiment à ce qui était attendu… "On a reçu les consignes après avoir envoyé la vidéo. On n’avait respecté aucune consigne, du coup (rires)." Après avoir été sélectionnés, ils ont dû passer une étape par vidéoconférence, avant d’aller deux fois à Paris, se rappelle Nicolas.

Et si vous avez la chance de faire partie de l’aventure… "Il faut y aller à fond", lance Lucas. "Il faut se donner à 100%, voire 120%! Il faut donner tout ce qu’on a pour ne rien regretter, être très fort mentalement et ne rien lâcher! C’est ce qu’on a fait tout au long de l’aventure" , conclut Nicolas.

Alors, serez-vous les prochains Belges de Pékin Express?