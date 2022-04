Vingt teams canins attendus le 19 avril à Malmedy

En avril, l’inspecteur accueillera directement les différents agents dans sa commune. Ces formations se donnent généralement deux fois par an à Malmedy. Cependant, cette fois-ci, ça sera un peu différent. " Il y aura déjà un peu plus de monde vu qu’il y aura les agents du Luxembourg, de Liège ainsi que deux collègues d’Anvers. Et puis ici, certains exercices se feront en extérieur. Habituellement, tout se fait sur le site ."

Plusieurs mises en situations sont en effet prévues, notamment sur la voie publique. D’autres se réaliseront dans des établissements mis à disposition par des partenaires locaux. Il y aura par exemple un exercice au café Le Centre. " Ça arrive qu’on doive intervenir avec notre chien dans des cafés. On va donc recréer des stimuli avec du bruit, de la lumière, la musique, la présence de plusieurs personnes pour mettre l’animal en condition et le faire travailler."

Durant l’après-midi, d’autres casus seront à résoudre au cinéma Movie Mills. " Là, c’est la pénombre et les images projetées sur grand écran qui peuvent déstabiliser le chien. On va donc faire des exercices de recherche et de gestion de personnes dans la salle de cinéma. "

Durant cette journée, une partie de la place Saint-Géréon sera fermée à la circulation. La police demande également aux habitants de maintenir une distance de sécurité vis-à-vis des teams canins.