Lontzen: la boulangerie-pâtisserie Schreiber récompensée

Une belle récompense pour l’artisan de la rue Mitoyenne, qui a reçu son diplôme des mains du ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie Willy Borsus (MR) et de l’ambassadrice des produits locaux, Sandrine Dans. "On était plus de 600 boulangeries à participer, explique Arnaud Schreiber. Mon épouse avait présenté le concours à nos clients mais on ne s’attendait pas à recevoir ce prix. On est donc contents et un peu étonnés. Ça fait plaisir en tout cas. On a la chance d’avoir une clientèle fidèle et régulière."

Le diplôme et le trophée, réalisé par des élèves du Centre d’enseignement secondaire d’Asty Moulin à Namur, trônent désormais dans la boutique. "On est aussi heureux pour notre personnel. La boulangerie, ce n’est pas que moi. C’est toute une équipe", souligne-t-il.

D’autres boulangeries de chez nous sélectionnées

Dans la liste des 100 boulangeries préférées des Wallons, on retrouve également la boulangerie Maquinay de Verviers ; la boulangerie Dijan de Malmedy ; la boulangerie Dôme de Spa ; la boulangerie Theunissen de Soiron ; la boulangerie Alexandre de Pepinster ; la boulangerie Clair’ment Bon de Henri-Chapelle ; et la boulangerie Mertens de Bullange.