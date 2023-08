Les vieux tracteurs, stars de la fête à Lontzen (vidéo)

Comme de coutume à la mi-août, le village de Lontzen vit au rythme de sa kermesse annuelle. Et l’événement phare de celle-ci est évidemment le grand rassemblement de tracteurs, qui s’est déroulé ce dimanche. Pour l’occasion, ce sont à nouveau plusieurs centaines de tracteurs qui ont fait le déplacement dans la prairie jouxtant le centre de la localité. Un nombre plus important d’ailleurs que lors d’autres éditions.

Et on vient même de loin pour assister à cette grande exposition ! On a pu croiser notamment beaucoup de tracteurs venant tout droit d’Allemagne ou de tout l’Euregio.

Tous ces ancêtres qui ont fait le bonheur de nombreux fermiers ont pris la route pour une balade d’une bonne heure dans les environs immédiats.

Pour les plus jeunes, des balades à bord de tracteurs étaient également organisées.

Enfin, il ne faut pas oublier que la kermesse fut aussi animée par bon nombre d’autres activités comme le tir au roy et au prince, le spectacle de chevaux, le marché du terroir ou encore par la brocante.